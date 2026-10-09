В Курской области утверждён приговор экс-депутату по делу о хищении при строительстве фортификаций

Курский областной суд оставил в силе приговор экс-депутату облдумы и предпринимателю Максиму Васильеву. Он наказан за хищения при строительстве оборонительных сооружений на границе.

Срок – семь лет колонии – оставлен без изменений. Апелляционное представление на пересмотр срока подавала прокуратура – сам осуждённый вину признал. Расследование дела о хищениях продолжается, и в нём появляются все новые обвиняемые, пишет "Ъ".

В апреле 2026 г. другой фигурант дела, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, был приговорен к 14 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 400 млн руб. С него взысканы 20,9 млн руб. в счёт конфискации полученных им взяток. По данным следствия, в 2022 г. Смирнов, который тогда занимал пост первого замгубернатора Курской области, вместе с другим вице-губернатором Алексеем Дедовым получил деньги от предпринимателей, занимавшихся строительством оборонительных укреплений на границе с Украиной. Дедов получил 17 лет строгого режима и штраф в 450 млн руб.