Выезд из Компрессорного микрорайона в Екатеринбурге построят к 2030 году

Мэрия Екатеринбурга нашла подрядчика, который разработает эскизный проект строительства улично-дорожной сети на участке от ул. Латвийской до перекрестка ул. Хлебной и пер. Выходного в Октябрьском районе. Если работы будут выполнены в срок, в конце лета следующего года будут проведены торги для поиска строительной компании, а к 2030 году у Компрессорного микрорайона появится еще один выезд. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Победителем аукциона стала компания из Пензы. На первом этапе специалисты проведут экономический расчет двух вариантов трассировки. После обоим вариантам дадут экономическую оценку и сравнят их по стоимости и ограничениям. По лучшему из них продолжится проработка эскиза и будет рассчитана стоимость проектно-изыскательских работ, а после и заключен контракт на проектирование.

Напомним, что среди вариантов:

продление улицы Латвийской, протяженность порядка 1,35 км;

строительство улиц Кунгурский проезд, Каскадный проезд, реконструкция улицы Хлебной и переулка Зернового, общая протяжённость порядка 1,75 км (уточнить эскизом).

Эскиз проекта предусматривает дорогу в две полосы движения шириной 7 м., тротуары и велодорожки с каждой стороны улицы шириной 2,25 м. и 2,5 м. соответственно. При необходимости допускается совмещенная вело-пешеходная часть. Запланировано двухрядное наружное освещение, светофорное регулирование на двух перекрестках и видеонаблюдение на трех, в том числе вблизи остановки "Станция лечебная". Подрядчика также просят при необходимости предусмотреть строительство дождевой канализации.

Речь идет о продолжении моста в переулке Низовом, который открыли в 2025 году. Дорога позволит связать отдаленный микрорайон Компрессорный с микрорайоном Лечебный и Сибирским трактом.