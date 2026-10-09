09 Октября 2026
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Пермский краевой суд оставил в силе приговор соликамцу за поджог автомобиля в Березниках

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу 38-летнего ранее судимого жителя Соликамска и не нашёл оснований для смягчения наказания, сообщили Накануне.RU в Пермском краевом суде.

Преступление было совершено в феврале 2025 года возле одного из домов на улице Мира в Березниках. По версии следствия, обвиняемый, известный по прозвищу "Челентано", затаил обиду на водителя "Мазды СХ-5", который "подрезал" его на дороге, и решил наказать автомобилиста. Для этого он привлёк знакомого, с которым ранее отбывал наказание, и выступил организатором преступления.

Подсудимый предложил исполнителю два варианта: ударить мужчину за 30 тысяч рублей или поджечь его машину за 100 тысяч. Сначала исполнитель согласился на побои, но через несколько дней выбрал поджог.

Мужчина спланировал преступление: организовал приезд исполнителя в Березники, купил на автозаправке бензин, передал его в канистре соучастнику и подробно проинструктировал, как поджечь "Мазду". В ночь на 10 февраля 2025 года исполнитель облил бензином лобовое стекло и поджёг машину. Однако из-за схожести автомобилей он по ошибке поджёг не "Мазду", а стоявший рядом кроссовер "Киа Спортейдж", принадлежавший другим владельцам.

В результате возгорания собственницам автомобиля - женщине и её матери - был причинён значительный материальный ущерб. Стоимость восстановительного ремонта составила 502 190 рублей. Часть суммы - 250 тысяч рублей - подсудимый возместил.

При назначении наказания суд учёл смягчающие обстоятельства: раскаяние, явку с повинной, активное содействие расследованию, наличие малолетних детей и частичное возмещение ущерба. Отягчающим обстоятельством признан рецидив.

Березниковский городской суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (организация умышленного повреждения чужого имущества путём поджога, повлёкшего значительный ущерб) и приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. С учётом совокупности преступлений и ранее назначенных наказаний окончательный срок составил 5 лет колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 5 лет 11 месяцев. Гражданский иск потерпевшей удовлетворён частично - взыскано 277 440 рублей.

Пермский краевой суд признал приговор законным и обоснованным, оставив его без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Теги: поджог, автомобиль, суд


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