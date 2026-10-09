В Екатеринбурге выяснят, заслуживает ли город звания "столицы небоскребов"

Екатеринбургский "Ельцин-центр" и уральский строительный холдинг "Атом" приглашают горожан на экскурсию под названием "Капром Екатеринбурга за 120 минут".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, ее проведет Аня Васильева, участница сообщества экскурсоводов-авторов "Екбгуляем". Участники пройдут от Второго Здания Советов к "Ельцин-центру", а затем поднимутся в Арт-галерею, чтобы выяснить, насколько Екатеринбург заслуживает звания "столицы небоскребов".

Авторы термина "капиталистический романтизм" Даниил Веретенников, Гавриил Малышев и Александр Семенов назвали Екатеринбург "столицей небоскребов" в книге "Круги капрома". Каждая архитектурная эпоха оставила в городе свою высотку. Здание Советов, Дом Правительства и современный Екатеринбург-Сити представляют примеры высотного строительства конструктивизма, модернизма и капрома соответственно.

"Меня интересовал и интересует культурный ландшафт Екатеринбурга в новой России, особенно в первое десятилетие. Это время сумасбродства, вседозволенности, культурной агонии: такой разнузданной культуры в России не видели никогда. Исследовать эту свободу, в том числе архитектурную, страшно интересно", - рассказывает Аня Васильева.

Первая часть экскурсии пройдет на улицах рядом с "Ельцин-центром". Среди объектов, которые увидят участники, - первый жилой небоскреб Екатеринбурга, ЖК "Февральская революция", построенный "Атомом", новый бизнес-комплекс с апартаментами "Революшн" и здание Законодательного собрания региона. Во второй части, на выставке, будут искать подтверждения "высотной столичности" в других заметных зданиях города.

Экскурсия входит в публичную программу выставки "Романтизм жив! Архитектура Екатеринбурга в эпоху между и внутри кризисов", которую "ЕЦ" проводит совместно с "Атомом". Она посвящена архитектуре Екатеринбурга 1990-2000-х годов и будет работать до 10 января 2027 года.

Когда: 17 октября, 12:00-14:00

Место сбора: возле Второго Здания Советов (ул. 8 Марта, 2)

Вторая часть: Арт-галерея "Ельцин-центра" (ул. Бориса Ельцина, 3, 2 и 3 этажи)

Стоимость: 500 рублей

Билеты: на сайте "Ельцин-центра"

Возраст: 16+