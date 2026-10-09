В России хотят ограничить продажу вейпов молодежи

Власти обсуждают новые ограничения на продажу никотиносодержащей продукции. Совет при правительстве РФ предложил не продавать вейпы, электронные сигареты, нюхательный и жевательный табак, а также табак для кальяна тем, кто родился после 1 января 2009 года. Об этом сообщили "Ведомости".

Совет уже направил свои предложения в профильные ведомства. Зампредседателя совета Петр Родионов подтвердил изданию, что документ настоящий.

Общественники тоже выступают с жесткими мерами: организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) еще 29 сентября призвала полностью запретить в России производство, ввоз и продажу вейпов. В ОПИ считают, что эти устройства слишком популярны среди подростков, и это угрожает здоровью молодежи.

Ранее Общественная потребительская инициатива обратилась в Правительство, Минфин и Минздрав с просьбой запретить в России производство, ввоз и розничную торговлю вейпами: по мнению общественников, региональные запреты не работают - продукцию свободно перевозят из одних субъектов в другие.