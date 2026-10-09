Пожар на заводе "Гипсополимер" в Перми: двое пострадавших

На улице Васильева в Перми произошёл пожар на территории завода "Гипсополимер". Об этом сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

К месту вызова прибыли 18 человек личного состава и четыре единицы техники. По данным ведомства, при проведении кровельных работ загорелся пеноплекс на площади 9 квадратных метров. Пожар удалось потушить до прибытия подразделений.

По уточнённой информации, на пожаре есть двое травмированных. Их состояние не уточняется.