09 Октября 2026
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Образование В России Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Мизулина рассказала, как в питерской школе не было уроков из-за отсутствия учителей

В школе №172 Санкт-Петербурга сложилась вопиющая ситуация. Школьники приходили, но уроков у них почти не было, а дети просто просиживали часами и играли в телефоне. Причина - отсутствие учителей по многим предметам. Об этом заявила Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
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"Дети приходят в школу каждый день, но, поскольку учителей нет, их отправляют сидеть в библиотеку, либо в кабинете играют в телефоне. 3-4 урока пройдет, потом домой отпускают", - сообщила Мизулина.

Родители школьников начали готовить петицию и собирать подписи под обращением в прокуратуру, а одна мама написала Мизулиной с просьбой помочь. Та обратилась в администрацию Санкт-Петербурга, а также к местному учителю Михаилу Богданову. И спустя две недели в школе появились педагоги по всем предметам.

"Всегда радует, когда без лишнего шума чиновники оперативно решают вопросы, которые беспокоят людей", - написала Мизулина.

При этом в начале сентября председатель Комитета по образованию Наталья Путиловская заверила, что в городе нет ни одной школы, где какой-то предмет не ведется из-за нехватки учителей. "Такой вакантной должности в петербургских школах не существует, просто увеличивается нагрузка на действующих учителей", - сказала она. По ее же словам, параллельно заявлено 490 вакансий учителей.

Всего в городе 34 тыс. учителей, но 53 тыс. учительских ставок.

Теги: мизулина, школа, учителя


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