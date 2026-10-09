Володин счёл некорректной увязку тарифов на связь и ЖКУ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что привязывать стоимость связи к цене на жилищно-коммунальные услуги не надо.

"Министр цифрового развития заявил, что в вопросах цен на тарифы связи планируется ориентироваться на рост тарифов ЖКХ. Депутаты Госдумы считают такую позицию неправильной", - написал Володин в своих каналах в Telegram и "Макс".

Прогнозная инфляция, по оценке Министерства экономического развития, в 2026 г. составит порядка 6,8%.

"Любые тарифы должны быть в первую очередь обоснованы. И точно нельзя сравнивать предприятия связи с коммунальным хозяйством. Это некорректно. Разные сферы, со своими особенностями, проблемами и рентабельностью. Озвученное решение больше напоминает соревнование в вопросах установления тарифов между двумя отраслями, что недопустимо", - считает Володин.

Ранее в Минцифры собрались рассчитывать тарифы на связь, исходя из стоимости жилищно-коммунальных услуг.

"Здесь будем искать баланс. Но планку определенную тарифы на ЖКХ дают. Я думаю, что мы будем как-то на неё ориентироваться как на отправную точку", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на форуме "Цифровые решения".

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2025-29 гг. вырастут на 60%, что в восемь раз быстрее роста ВВП в эти же годы.