Володин счёл некорректной увязку тарифов на связь и ЖКУ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что привязывать стоимость связи к цене на жилищно-коммунальные услуги не надо.
"Министр цифрового развития заявил, что в вопросах цен на тарифы связи планируется ориентироваться на рост тарифов ЖКХ. Депутаты Госдумы считают такую позицию неправильной", - написал Володин в своих каналах в Telegram и "Макс".
Прогнозная инфляция, по оценке Министерства экономического развития, в 2026 г. составит порядка 6,8%.
"Любые тарифы должны быть в первую очередь обоснованы. И точно нельзя сравнивать предприятия связи с коммунальным хозяйством. Это некорректно. Разные сферы, со своими особенностями, проблемами и рентабельностью. Озвученное решение больше напоминает соревнование в вопросах установления тарифов между двумя отраслями, что недопустимо", - считает Володин.
Ранее в Минцифры собрались рассчитывать тарифы на связь, исходя из стоимости жилищно-коммунальных услуг.
"Здесь будем искать баланс. Но планку определенную тарифы на ЖКХ дают. Я думаю, что мы будем как-то на неё ориентироваться как на отправную точку", - сказал глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на форуме "Цифровые решения".
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2025-29 гг. вырастут на 60%, что в восемь раз быстрее роста ВВП в эти же годы.