СК возбудил уголовное дело из-за черной плесени в детсаду на Урале

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за опасных условий в детском саду №50 в уральском поселке Черноисточинск. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Народного фронта в Свердловской области.

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Ранее в региональное отделение президентского движения обратились родители воспитанников данного учреждения. По их словам, в помещениях детсада уже долгое время сохраняется высокая сырость, стены поражены черной плесенью, а в санузлах наблюдается рост грибковых образований. Подобные условия представляют прямую угрозу здоровью детей.

Глава свердловского исполкома Народного фронта Вадим Савин обратился в СК. Там возбудили уголовное дело по статье "Халатность". В ведомстве пообещали дать строгую правовую оценку действиям (или бездействию) руководства детского сада и ответственных сотрудников.

Напомним, этим летом в детсаду Камышловского городского округа обрушился потолок. СК также возбудил дело, которым интересовался глава ведомства Александр Бастрыкин.