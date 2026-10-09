В Перми четырёхлетняя девочка погибла, упав с седьмого этажа

В Перми возбуждено уголовное дело по факту смерти четырёхлетней девочки, которая выпала из окна многоквартирного дома. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, вечером 8 октября 2026 года женщина уложила спать малолетних детей 2017 и 2022 годов рождения в отдельной комнате, после чего ушла на кухню. Вернувшись через непродолжительное время, она обнаружила, что девочки 2022 года рождения в кровати нет, а окно в спальне открыто.

Спустившись из квартиры на седьмом этаже на улицу, женщина нашла тело ребёнка без признаков жизни.

Следователь осмотрел место происшествия, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Расследование продолжается.