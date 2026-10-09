Единственную действующую ГЭС Свердловской области включат в туристический маршрут

Генеральный директор "Т Плюс" Павел Сниккарс посетил Верхотурскую ГЭС — единственную действующую гидроэлектростанцию в Свердловской области и будущий объект промышленного туризма духовного центра Урала. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



Глава "Т Плюс" осмотрел генерирующее оборудование и гидротехнические сооружения. Особое внимание было уделено итогам выполненных работ перед зимним сезоном: на станции отремонтированы три гидрогенератора и гидрозатворы плотины — ключевые элементы, отвечающие за надёжное регулирование водных потоков и безопасную эксплуатацию гидроузла.



Станция не участвует в оптовом рынке электрической энергии и мощности, поскольку работа ГЭС является сезонной и напрямую зависит от уровня воды в водохранилище. Однако при этом энергообъект имеет историческую ценность. Строительство Верхотурского гидроузла началось в 1943 году. Первая очередь была введена в эксплуатацию в 1949 году.

Павел Сниккарс провёл встречу с главой Верхотурского округа Василием Фоминым, стороны приняли решение о включении энергообъекта в туристический маршрут и возможности допуска на ГЭС экскурсионных групп. Дано поручение о старте всех необходимых организационных работ.



Ежегодно в духовный центр Урала приезжают более ста тысяч туристов. В Верхотурье находятся два основных действующих монастыря: Свято-Николаевский мужской монастырь и Свято-Покровский женский монастырь.



По словам главы "Т Плюс", компания готова взять на себя дополнительные социальные обязательства и проработать вопрос расширения помощи для развития туризма в регионе.