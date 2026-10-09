В школах появится курс по ИИ и информационной безопасности

Минпросвещения РФ вводит в школах обязательный курс "Искусственный интеллект и информационная безопасность" для учеников с 5-го по 11-й класс. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

Сначала курс запустят в тестовом режиме - апробацию начнут уже со второй четверти этого учебного года. С сентября следующего года предмет станет обязательным во всех школах страны.

Кравцов рассказал о планах на пленарном заседании "Искусственный интеллект для прорыва в образовании и науке" в рамках форума "Цифровые дни Иннополиса". Курс поможет школьникам понять, как работают технологии ИИ, и научит защищать личные данные в интернете.

Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев предложил сократить школьную программу на 20-30 %, аргументируя это возможностью использовать проверенные учебники прошлых лет - например, тонкий учебник по математике А. П. Киселева, - и избежать постоянной разработки новых пособий.