Премьер-министр Черногории высказался о задержании основателя telegram-канала "Рыбарь" Звинчука

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич высказался о задержании основателя telegram-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука.

"После сегодняшней успешной акции, в ходе которой был задержан глава информационной сети "Рыбарь", ясно: институты выполняют свою работу, Черногория защищает свои интересы, и никто не будет угрожать нашему европейскому будущему", - написал политик в X.

Операция силовиков прошла утром 9 октября. Среди задержанных оказалась жена Звинчука и трое его соратников. Власти связывают задержания с подозрениями в "гибридной деятельности" по распространению "российской пропаганды" и "иностранного информационного влияния". Команда проекта "Рыбарь" сообщила, что Михаил Звинчук и другие задержанные в Черногории россияне планировали съемки Цетинского монастыря, на что у них было соответствующее разрешение.