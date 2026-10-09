Азербайджан недоволен давлением Турции?

Парламент Азербайджана заявил о скоординированной информационной атаке, ведущейся из Турции. По версии Баку, кампания в соцсетях направлена на подрыв доверия к госинститутам Азербайджана и раскол союза двух стран.

Демарш стал продолжением серии сигналов Баку в адрес Анкары. В сентябре президент Ильхам Алиев, выступая перед главами спецслужб стран Организации тюркских государств (ОТГ), предостерег от внешнего идеологического влияния. Эксперты расценили это как завуалированное требование к Турции не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана под тем предлогом, что "турки самые большие тюрки".

Отношения стран переживают непростой период, и между союзниками накопились противоречия. Яблоком раздора стали региональные амбиции и разница в подходах к внешней политике (в частности, по вопросу Израиля), что выливается во взаимные медийные упреки. Азербайджан, укрепив свои позиции, все чаще тяготится опекой Анкары, а Турция, в свою очередь, недовольна недостаточной лояльностью Баку, который позволяет себе слишком большую самостоятельность, пишет Фонд стратегической культуры. На фоне предстоящего саммита ОТГ в конце октября ситуация выглядит как серьезный вызов для пантюркистской повестки.

Напомним, в отношениях Турции и Азербайджана действует провозглашенный экс-президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым принципом "Одна нация — два государства".