Делегации Оренбуржья на крупнейших агровыставках в столице заключили соглашения по поставке сельхозтехники аграриям региона

Представители Оренбургской области продолжают активную работу на площадках крупнейших осенних агропромышленных выставок в Москве – «Золотая осень – 2026» и «АГРОСАЛОН».

Как сообщает информационный центр правительства Оренбуржья, в рамках работы региональной делегации первый вице-губернатор – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Сергей Балыкин подписал ряд стратегических соглашений по сотрудничеству с ведущими производителями сельхозтехники.

Так, достигнутые договоренности с комбайновым заводом «Ростсельмаш» направлены на технологическое обновление АПК региона. Согласно документа, в 2027 году оренбургские аграрии смогут приобретать кормоуборочные комбайны марки со скидкой до 5 %, а тракторы серий 2000 и 2001 4WD – со скидкой до 10 %.

В рамках подписанного с Петербургским тракторным заводом соглашения в 2027 году Оренбуржье намерено закупить до 130 тракторов серий К-7 и К-5. При этом, сельхозпроизводители региона смогут провести закупки со скидкой в размере федеральной субсидии и дополнительным дисконтом в 500 тысяч рублей.

Еще один документ, подписанный региональной делегацией с белорусскими партнерами, позволит развить соглашение с ОАО «Гомсельмаш». Планируется расширить модельный ряд белорусских зерно- и кормоуборочных комбайнов, поставляемых в хозяйства Оренбуржья.

Достигнутые на полях агровыстовок соглашения внесут существенный вклад в ускорение темпов обновления машинно-тракторного парка сельхозпредприятий региона и встретить новый агросезон в полной технической готовности.