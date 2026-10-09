13 Октября 2026
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Фото: astrobl.ru

Тюменская область вошла в число лидеров в России по эффективности работы кадровых центров

Тюменская область вошла в число лидеров в России по эффективности работы кадровых центров, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На всероссийском Форуме охраны труда в Сочи Минтруд России представил итоги работы служб занятости за первое полугодие 2026 года. По результатам независимой экспертизы, в том числе на основании обратной связи от клиентов, Тюменская область вошла в число лидеров рейтинга.

Эффективность деятельности оценивалась по федеральной методике по трем направлениям: качество предоставления мер господдержки гражданам и работодателям; уровень клиентоцентричности; комфорт для посетителей кадровых центров.

Достичь высоких результатов удалось благодаря системной работе: сотрудники регулярно проходят обучение, внедряются стандарты клиентоориентированного сервиса, оптимизируются процессы и создается комфортная среда в отделениях.

Отметим также, что департамент труда и занятости населения Тюменской области - финалист Всероссийского конкурса "Лучший орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда". Сегодня, 9 октября, состоится торжественная церемония награждения призеров. Конкурс ежегодно проводит Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Это главный смотр достижений регионов в сфере сохранения жизни и здоровья работников.

"Статус финалиста - признание того, что система управления охраной труда в регионе выстроена грамотно и работает эффективно. Это результат совместной работы департамента, органов власти, работодателей и профсоюзов. Впереди еще много задач по улучшению условий труда и снижению производственного травматизма, а статус финалиста даёт хороший стимул продолжать работу", - отметили в областном департаменте труда и занятости.

Теги: кадровые центры, Департамент труда и занятости населения, Лучший орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда


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