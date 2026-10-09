В Екатеринбурге установили бюст легендарного контрразведчика Устинова

В Екатеринбурге установили бюст легендарного контрразведчика Ивана Устинова. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Бюст начальника военной контрразведки, генерал-лейтенанта Устинова установлен в Кировском районе на территории сквера напротив здания Свердловской филармонии.

"Открытие бюста генерал-лейтенанту Ивану Лаврентьевичу Устинову – это не просто дань памяти. Это признание его вклада в обеспечение государственной безопасности страны", - заявил и.о. главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Ранее ушедший в отставку глава уральской столицы Алексей Орлов подписал постановление о присвоении скверу на пересечении улиц Карла Либкнехта и Первомайской имени Генерала Устинова.

Справка

Иван Лаврентьевич Устинов родился в 1920 году в уральской деревне Малой Бобровке. Советский военный контрразведчик, участник Великой Отечественной войны. За свою службу был награжден двумя орденами Красного Знамени и тремя – Красной Звезды, орденами Отечественной войны I степени и Почета, множеством медалей, знаком "Почетный сотрудник госбезопасности" и 17 различными наградами иностранных государств.