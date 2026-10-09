В Томске синтезировали перспективные молекулы против онкологии

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) синтезировали новые молекулы для создания более адресных противораковых препаратов с меньшими побочными эффектами. Поскольку эффективность лекарств у разных пациентов различается, специалисты ищут средства, точнее воздействующие на опухоль.

Исследователи провели двухстадийный синтез соединений на базе трех химических "каркасов": инденохиноксалинона, триптантрина и трициклического аналога изатина. Испытания на клеточных линиях рака молочной железы, предстательной железы и яичников показали, что наибольшую активность проявило соединение на основе триптантрина - оно заметно замедляло рост клеток рака молочной железы и простаты.

Соавтор исследования Анастасия Коврижина (Научно‑образовательный центр Кижнера) считает вещество перспективным пролекарством: его структуру и активность можно оптимизировать, а эффекты - изучить детальнее. В дальнейшем ученые планируют модифицировать соединения и продолжить испытания, чтобы найти эффективные средства против агрессивных форм онкологии.

Ранее специалисты центра имени Н. Ф. Гамалеи испытали на мышах мРНК‑вакцину от клещевого энцефалита: мРНК создали по генетическому коду вируса, распространённого в Прибайкалье, а для лучшей работы поместили ее в липидные наночастицы.