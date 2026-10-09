Река Ница из-за дождей снова топит Ирбит

Ирбит снова топит из-за обильных осадков, накрывших Средний Урал. Уровень воды в реке Ница всего за несколько дней поднялся более чем на 3,5 м. и достиг отметки в 548 см. Об этом в своих соцсетях рассказал мэр города Николай Юдин.

"В связи с обильными осадками в виде дождя и снега во многих территориях Свердловской области, в эти дни гидротехнические сооружения, расположенные выше по течению ирбитских рек, вынуждены были увеличить объемы сбросов. Что, в свою очередь, стало причиной роста уровня воды в реках Ница и Ирбит", - написал градоначальник.

Вчера он опубликовал пост, в котором говорится, что за пять дней уровень воды в Нице вырос на 3,5 м и составил 505 см. По его словам, в ряде территорий региона за первые дни октября выпала месячная норма осадков. Сегодня же он сообщил о повышении уровня воды еще на 43 см.

"Скорость, с которой прибывает вода, постепенно снижается, как снижается и динамика сброса воды на гидротехнических сооружениях выше по течению ирбитских рек. А значит через пару дней ситуация в окрестностях Ирбита должна стабилизироваться. Если, конечно, погодные условия в регионе не преподнесут нам новых неприятных сюрпризов", - написал Юдин.

Глава Ирбита также призвал местных жителей не паниковать. Суммарный сброс воды со всех четырех вышестоящих по течению плотин снижается, а работу напрямую координирует Министерство природных ресурсов Свердловской области. При этом, мэр просит не расслабляться и быть готовыми к неблагоприятному развитию ситуации.

В свою очередь жители Ирбита под постами уже высказывают свое недовольство, напоминая, что еще не отошли от летнего затопления.

Напомним, что Ирбит попал в список территорий, которых подтопило из-за летних осадков. Под водой оказался и загородный детский лагерь "Салют", а именно два корпуса лагеря, детская площадка и часть стадиона. Больше всего досталось одному из спальных корпусов, где вода повредила стены, полы, двери и мебель на первом этаже. На сегодняшний день ремонт корпуса полностью завершен.