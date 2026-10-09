Европа готовится к газовой нехватке: зимой может не хватить 14 млрд куб. м

В Европе ждут дефицит газа - не хватит около 14 млрд куб. м (примерно 7 % спроса). Этого объема хватило бы на 10-12 млн домохозяйств, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

Запасы в хранилищах ЕС - на минимуме с 2011 года, а цены на газ достигли максимума за четыре года (данные IEEFA). Из‑за этого страны присматриваются к дорогим нестабильным рынкам.

Власти могут потребовать сократить потребление газа. Эксперт IEEFA предупреждает: даже при умеренном расходе в этом году в следующем придется активнее закупать топливо - так формируется замкнутый круг из низких запасов и высоких цен.

Причины напряженности - обострение на Ближнем Востоке и ограничения на контракты с российским СПГ. Поставки из США дорожают: цена выросла на 12 % относительно 2025 года.

По правилам Еврокомиссии, к 1 декабря хранилища должны быть заполнены минимум на 90 % (допускается отклонение до 10 % при трудностях). Для сезона 2026–2027 годов нужно закачать не менее 68 млрд куб. м. В этом году планку могут снизить до 80 % - в расчете на теплую зиму.

Сообщалось, что глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что мировой госдолг скоро превысит 100 % от ВВП из‑за бюджетного дефицита, масштабных заимствований и растущих трат на обслуживание долга; особенно сложная ситуация в развитых странах, где лидером по объёму долга выступают США. По оценке экспертов МВФ, при резком замедлении экономики и ужесточении финансовых условий долг может достичь 115 % ВВП уже через три года, а в Европе его рост грозит затормозить экономику и подорвать финансовую стабильность.