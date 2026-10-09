В России с начала года закрылись 28 тысяч компаний и ИП в сфере общепита

В России за девять месяцев 2026 г. закрылись 28 тыс. компаний и ИП в сфере общепита.

Этот показатель на 15% больше, чем схожие цифры за аналогичный период 2025 г. Количество регистраций нового бизнеса уменьшается. Операторы заведений всё чаще закрывают их из-за роста налоговой нагрузки и операционных расходов, а также снижения посещаемости, пишет "Ъ".

Ранее стало известно, что в России стало меньше заведений общепита. Речь идёт о падении показателя за год. В июле в России работали в общей сложности 223,8 тыс. заведений общепита, что меньше на 7,8% год к году. Аналитики зафиксировали падение впервые с 2022 г.