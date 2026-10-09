Есть опасения, что в Киеве полностью уничтожена энергогенерация, заявили на Украине

В Киеве и области в результате точных ударов ВС РФ полностью уничтожена собственная энергогенерация, заявил местный эксперт по энергетике Станислав Игнатьев.

Он подчеркнул, что ключевые объекты — ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4) — либо полностью выведены из строя, либо получили очень серьезные повреждения. И в текущих условиях Киев критически зависит от поставок энергии с Ровенской АЭС, которая покрывает до 80% потребностей города. Кроме того, удары по Макаровскому району направлены на подстанцию "Киевская 750", являющуюся связующим звеном между городом и АЭС.

Недавняя атака БПЛА привела к масштабным сбоям: в Киеве наблюдались перебои в работе метрополитена, были запущены экстренные отключения света вне плановых графиков. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, обесточенными оказались даже комитеты Рады. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о поражении одного из стратегически важных для города энергетических объектов.

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что город готовится к выживанию зимой, ни о чем другом сейчас речь не идет. Также его сильно тревожат удары ВС РФ по мостам через Днепр. Местные власти изучают альтернативные решения для пересечения реки, включая установку плавучих понтонов.