ФСБ раскрыла диверсионную сеть: задержаны 39 человек

Сотрудники ФСБ задержали 39 человек из 17 субъектов РФ - они устраивали поджоги авиационной техники, а также объектов транспорта и связи. Еще фигуранты готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру. Все действия выполняли по указаниям украинских спецслужб, сообщили 9 октября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Возраст задержанных - от 15 до 29 лет (1995-2010 годов рождения).

Вербовщики заманивали людей через Telegram: создавали чаты и каналы, где предлагали быстрый заработок. Они сулили крупные выплаты, помощь с уходом от уголовной ответственности и содействие в выезде за границу. На деле никаких гарантий не давали.

После первых заданий кураторы обманывали исполнителей: либо платили намного меньше обещанного, либо просто блокировали их аккаунты. Так координаторы пытались скрыть следы и снизить собственные риски.

Всех фигурантов задержали на территории России. Случай показывает, что обещания "легких денег" - это инструмент манипуляции, а участие в таких схемах ведет к серьезной уголовной ответственности.