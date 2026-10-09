Тагильчанина отправили в СИЗО за истязание 6-летнего пасынка

Ленинский районный суд Нижнего Тагила отправил в СИЗО 30-летнего местного жителя, обвиняемого в истязании ребенка. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

По данным следствия, обвиняемый несколько месяцев систематически издевался над 6-летним пасынком. При этом, он знал, что ребенок материально и эмоционально зависим от него, и в силу возраста не сможет дать отпор.

Суд заслушал доводы сторон и назначил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу по 30 ноября текущего года включительно. При вынесении решения был учтен и факт того, что обвиняемый скрывался от следствия, а при задержании оказал сопротивление сотрудникам полиции. Кроме того, мужчина имеет неснятую и непогашенную судимость за совершение преступления против жизни и здоровья (ч. 1 ст. 112 УК РФ), а в отношении него расследуется еще одно уголовное дело — также по факту причинения вреда здоровью несовершеннолетней падчерице.

Постановление суда может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение трех суток.