VK подал иск против санкций Евросоюза

Холдинг VK оспорил решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список.

"VK считает решение незаконным и необоснованным, и требует отменить ранее введенные санкции", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Напомним, в отношении холдинга VK были введены санкции в ЕС и США. Ранее из магазина приложений App Store были удалены приложения российского холдинга VK, в том числе мессенджер Max, соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники", почтовый сервис Mail.ru.