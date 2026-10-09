В Уральском театре эстрады объяснили, почему решили поменять директора
В Уральском государственном театре эстрады прокомментировали кадровые перестановки в руководстве учреждения.
Накануне новым директором театра была назначена Мария Гасман. Распоряжение об этом подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского государственного театра эстрады, решение о назначении Гасман, ранее занимавшей пост руководителя по развитию, было принято художественным руководителем театра Александром Новиковым (на фото).
"Максим Лебедев займет пост главного режиссера театра. Все спектакли в течение 15 лет были поставлены им. Сегодня театр взял курс на увеличение новых спектаклей и постановок, и совмещение должности директора и режиссера одновременно является чрезвычайно большой нагрузкой. Поэтому назначение его главным режиссером является творческой необходимостью", - объяснил Новиков.
Он добавил, что губернатор Денис Паслер согласился с таким предложением и полностью одобрил его.
Напомним, что к исполнению обязанностей руководителя Уральского театра эстрады Мария Гасман приступит с 10 октября.