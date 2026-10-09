Замглавы Чусовского округа стал исполняющим обязанности главы Горнозаводского округа

Указом губернатора Прикамья Дмитрия Махонина исполнять полномочия главы Горнозаводского округа и администрации территории будет Евгений Стеклов, сообщает краевая газета "Звезда" со ссылкой на свои источники.

Ранее он занимал должность заместителя главы Чусовского округа по экономике и финансам и руководил управлением экономики и инвестиций администрации.

Напомним, экс-руководитель территории Вадим Лумпов покинул пост по решению губернатора Дмитрия Махонина. Причиной стали ситуация в округе и обращения жителей по вопросам отопления и горячего водоснабжения, уличного освещения, состояния дорог и вывоза твердых коммунальных отходов.