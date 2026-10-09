В Черногории задержан основатель telegram-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук

Основатель telegram-канала "Рыбарь" Михаила Звинчук задержан спецслужбами Черногории (страны НАТО).

Операция силовиков прошла утром 9 октября. Среди задержанных оказалась жена Звинчука и трое его соратников.

Власти связывают задержания с подозрениями в "гибридной деятельности" по распространению "российской пропаганды" и "иностранного информационного влияния", пишет telegram-канал Baza.

В октябре 2024 года Госдепартамент США объявил вознаграждение до $10 млн за информацию, позволяющую идентифицировать или установить местонахождение связанных с "Рыбарем" лиц.

Великобритания 9 декабря 2025 года ввела санкции против Звинчука и проекта "Рыбарь".

Обновлено: Команда проекта "Рыбарь" сообщила, что Михаил Звинчук и другие задержанные в Черногории россияне планировали съемки Цетинского монастыря, на что у них было соответствующее разрешение.