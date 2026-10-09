Суд не стал освобождать Вагнера по делу об избиении ученого РАН

Свердловский областной суд признал законным продление меры пресечения Аркадию Вагнеру, обвиняемому в избиении 58-летнего директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина.

Напомним, что 23 сентября Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил Вагнера под арестом до 27 ноября включительно, продлив его пребывание под стражей на 1 месяц и 30 суток. Адвокат подал апелляционную жалобу, в которой просил заменить меру пресечения на домашний арест, но безуспешно.

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы. Аркадий Вагнер останется под стражей по 27 ноября 2026 года включительно.

Ранее сообщалось, что Зезин сделал замечание школьникам, которые катались по опытным полям на квадроциклах. Ученый отвез их к родителям, но затем вспыхнул конфликт. Пожилой мужчина был избит и через несколько дней скончался в больнице от сердечного заболевания.

Было возбуждено уголовное дело. Позже в СК заявили, что установили всех участников инцидента с избиением уральского ученого. Были задержаны двое фигурантов, им предъявили обвинение в хулиганстве.