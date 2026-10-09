Военнослужащий погиб в Нижегородской области при отражении атаки БПЛА

В Нижегородской области в ходе отражения вражеской атаки погиб военнослужащий отряда "Барс-НН" Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Безусловно, окажем семье всю необходимую помощь и поддержку, а ему самому - должные почести", - написал он в Telegram-канале.

По словам Никитина, ночью силы Минобороны РФ, Росгвардии и отряда "Барс-НН" отразили атаку БПЛА на область. Губернатор добавил, что падение обломков нанесло минимальный ущерб инфраструктуре, гражданские лица не пострадали.