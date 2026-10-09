В Калуге часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" пострадала из-за атаки беспилотников

Часть инфраструктуры дата-центра "Яндекса" в Калуге пострадала из-за атаки БПЛА.

Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Часть сервисов из-за этого может работать с перебоями. Сейчас "Яндекс" оценивает ущерб, пишет РБК.

Сообщалось, что силы ПВО ночью сбили над регионом 26 БПЛА. Дроны перехватили над Малоярославецким, Перемышльским и Ферзиковским муниципальными округами, а также над Калугой. Пострадали девять человек. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что пятерых из них положили в больницу – врачи говорят, что их состояние стабильное. В двух округах беспилотники повредили частные дома.

8 октября в рязанском Сасово после "инцидента, затронувшего часть инфраструктуры" дата-центра "Яндекса", была полностью остановлена его работа. По данным компании, случился пожар. Пострадавших нет. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в результате ночного налета были сбиты два БПЛА.