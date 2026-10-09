СМИ: США и Украина обсудят возможность частичного прекращения огня

США и Украина планируют обсудить возможность частичного прекращения огня, которое предполагает остановку ударов по энергетической инфраструктуре и перевозкам зерна, сообщает Axios.

Издание отмечает, что Украина готова пойти на этот шаг, однако Россия "не проявила особого желания".

Переговоры спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с украинскими переговорщиками и европейскими чиновниками запланированы на 9-10 октября. Они пройдут в Майами. Стороны также обсудят гарантии безопасности для Украины и план ее послевоенного восстановления.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Как рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков, российский лидер дал им четкие и исчерпывающие оценки ситуации в зоне СВО, а те пообещали руководствоваться ими в диалоге с Киевом. На следующий день оба отправились на Украину, а 8 сентября состоялся телефонный разговор Путина и Дональда Трампа.

Кушнер заявил, что по итогам этих поездок США получили четкое представление о том, что может привести к долгосрочному урегулированию конфликта. Кроме того, по его словам, появились новые идеи, которые можно обсудить на предстоящей трехсторонней встрече.