Жительница Екатеринбурга засудила "Ленту" из-за отсутствия любимого вина

Жительница Екатеринбурга отсудила у "Ленты" денежную компенсацию за безуспешные попытки купить любимое вино.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, весной нынешнего года покупательница искала в "ГиперЛенте" грузинское красное вино марки "TETRIU Саперави". На полке был ценник с его названием и стоимостью, а сам товар отсутствовал. Любительница вин ушла без покупки, на следующий день вернулась, но опять безуспешно.

В дальнейшем она еще четыре раза ходила в магазин с разницей в несколько дней, но ситуация так и не поменялась. Покупательница не дождалась от сотрудников внятных объяснений и обратилась с претензией о выплате компенсации, а получив отказ, подала в суд.

Клиентка просила взыскать с гипермаркета 100 тысяч рублей и штраф. Как отметили в суде, сам магазин инцидент не оспаривал, но с требованием о компенсации был категорически не согласен.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга постановил: раз ценник выставлен, то и товар должен быть, а раз его нет, значит потребителя вводят в заблуждение. С ООО "Лента" в пользу покупателя взысканы 3 тысячи рублей компенсации морального вреда и 1,5 тысячи рублей штрафа.

Напомним, недавно свердловчанка засудила продавца с "Вайлдберриз" из-за неправильного размера сапог.