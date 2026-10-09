Бастрыкин затребовал доклад о ДТП с двумя автобусами на Среднем Урале

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Новолялинском районе Свердловской области. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

Напомним, два автобуса столкнулись сегодня около 03.45 на 275 км автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов". По данным областной Госавтоинспекции, автобус "Ютонг" следовал по маршруту № 509 "Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург", выехал в 01.30 9 октября 2026 года, в момент аварии в салоне находились 12 пассажиров. Микроавтобус "Форд Транзит" следовал по маршруту №990 "Лобва — Екатеринбург", выехал в 03.30 9 октября 2026 года, в момент аварии в салоне находились 11 пассажиров. Водитель "Ютонг" в месте проведения дорожных работ, вероятно, не выдержал безопасную дистанцию с "Форд Транзитом", который остановился "на красный", в результате чего произошло столкновение. Всех пострадавших пассажиров "Форд Транзита" доставили в медучреждение для оказания им необходимой помощи. Предварительно, пострадало пять человек. Точные данные о количестве пострадавших и характере причиненного им вреда устанавливаются.

После этого было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.