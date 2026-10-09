Минцифры предлагает ужесточить правила для операторов

09 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минцифры предлагает ужесточить правила для операторов

Минцифры планирует до конца года внести в Госдуму законопроект о реформе отрасли связи. Об этом на форуме "Цифровые решения 2026" сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко, передает "Ъ".

Ключевое требование - обеспечить в многоквартирных домах скорость не ниже 1 Гбит/с на домохозяйство в течение 10 лет.

Правила лицензирования хотят упростить: вместо почти 20 категорий оставить 4 уровня (муниципальная, базовая, универсальная, генеральная). ИП не смогут оказывать услуги связи. Стоимость лицензии привяжут к территории, а операторов обяжут получать не менее 50 % выручки от телеком‑услуг и делать отчисления в резерв универсального обслуживания (РУО).

За повторные нарушения лицензию смогут отзывать без суда, после чего 10 лет нельзя будет получить новую. Небольшим провайдерам дадут год на переоформление лицензий без пошлины.

Эксперты считают, что из‑за новых норм с рынка может уйти около трети провайдеров. Сейчас 70 % абонентов в бытовом сегменте (B2C) обслуживают пять крупнейших операторов ("ТМТ Консалтинг").

В отрасли к проекту относятся неоднозначно. Ярослав Дубовиков (Ассоциация компаний связи) поддерживает отдельные требования, но выступает против внесудебного отзыва лицензий: даже ошибка в отчетности может оставить абонентов без связи.

Сергей Кудряшов (Strategy Partners) отмечает: сейчас новым финансовым требованиям соответствует лишь небольшая часть провайдеров. Если льготы для локальных компаний сохранят, резкого роста цен не будет, иначе тарифы в малых городах могут заметно вырасти. В "ВымпелКоме", "МегаФоне", МТС и "Ростелекоме" от комментариев отказались.

Кстати, Турция создает собственную спутниковую систему Astralink (Gökbağı) - альтернативу Starlink: в группировку войдут 198 низкоорбитальных спутников, первый планируют запустить в ближайшие два года. Проект стартовал в конце прошлого года, все ключевые компоненты - чипы, алгоритмы, антенны - разрабатывают турецкие специалисты без использования иностранных комплектующих.

Теги: интернет, связь, правила


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети