Минцифры предлагает ужесточить правила для операторов

Минцифры планирует до конца года внести в Госдуму законопроект о реформе отрасли связи. Об этом на форуме "Цифровые решения 2026" сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко, передает "Ъ".

Ключевое требование - обеспечить в многоквартирных домах скорость не ниже 1 Гбит/с на домохозяйство в течение 10 лет.

Правила лицензирования хотят упростить: вместо почти 20 категорий оставить 4 уровня (муниципальная, базовая, универсальная, генеральная). ИП не смогут оказывать услуги связи. Стоимость лицензии привяжут к территории, а операторов обяжут получать не менее 50 % выручки от телеком‑услуг и делать отчисления в резерв универсального обслуживания (РУО).

За повторные нарушения лицензию смогут отзывать без суда, после чего 10 лет нельзя будет получить новую. Небольшим провайдерам дадут год на переоформление лицензий без пошлины.

Эксперты считают, что из‑за новых норм с рынка может уйти около трети провайдеров. Сейчас 70 % абонентов в бытовом сегменте (B2C) обслуживают пять крупнейших операторов ("ТМТ Консалтинг").

В отрасли к проекту относятся неоднозначно. Ярослав Дубовиков (Ассоциация компаний связи) поддерживает отдельные требования, но выступает против внесудебного отзыва лицензий: даже ошибка в отчетности может оставить абонентов без связи.

Сергей Кудряшов (Strategy Partners) отмечает: сейчас новым финансовым требованиям соответствует лишь небольшая часть провайдеров. Если льготы для локальных компаний сохранят, резкого роста цен не будет, иначе тарифы в малых городах могут заметно вырасти. В "ВымпелКоме", "МегаФоне", МТС и "Ростелекоме" от комментариев отказались.

Кстати, Турция создает собственную спутниковую систему Astralink (Gökbağı) - альтернативу Starlink: в группировку войдут 198 низкоорбитальных спутников, первый планируют запустить в ближайшие два года. Проект стартовал в конце прошлого года, все ключевые компоненты - чипы, алгоритмы, антенны - разрабатывают турецкие специалисты без использования иностранных комплектующих.