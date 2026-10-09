Экс-главу сельского поселения в Югре будут судить за присвоение и превышение полномочий

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы сельского поселения Нялинское, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры. Ему вменяют присвоение и покушение на присвоение, превышение должностных полномочий и неисполнение решения суда.

По версии следствия, с сентября 2023 года по январь 2026 года обвиняемый заключал муниципальные контракты на благоустройство территории поселения, однако работы по ним фактически не выполнялись. Администрация района отказала в оплате этих работ.

Кроме того, в ноябре–декабре 2025 года он присвоил вверенные ему средства, выделенные на очистку от снега вертолётных площадок и подъездных путей к ним.

Также установлено, что с сентября 2024 года по январь 2026 года глава дал указание подчинённым фиктивно трудоустроить своего брата и начислять ему зарплату и иные выплаты. Фактически брат обязанности не исполнял.

В результате неправомерных действий бюджету сельского поселения причинён ущерб на общую сумму более 400 тыс. рублей.

Помимо этого, с ноября 2023 года по июнь 2025 года глава муниципалитета не исполнял решение суда об обеспечении населённого пункта источниками наружного противопожарного водоснабжения.

В качестве обеспечительной меры на имущество и счета обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее по представлению прокуратуры глава сельского поселения был уволен в связи с утратой доверия.