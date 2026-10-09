Познер ответил на критику после заявления о неизбежной победе России

Телеведущий Владимир Познер заявил, что не ожидал такой бурной реакции на его интервью британскому Times Radio, в котором он сказал, что Россия точно победит на поле боя.

Это интервью стало первым публичным высказыванием Познера об СВО за долгое время. Он подчеркнул, что лишь озвучил свою позицию, опираясь на факты, и не является пропагандистом, каким его окрестили. И в победе России уверен. Сам военный конфликт он связывает с экспансией НАТО и противоречиями между Россией и Западом. Запад сознательно шел на провокацию России, втягивая в Украину в НАТО, понимая, к каким последствиям это неизбежно приведет.

Познер пояснил, что решился на интервью только после получения гарантий от британской стороны о публикации материала без какой-либо редактуры — условие, которое он ставил всем СМИ на протяжении последних пяти лет. На Западе же СМИ ставят условия сначала осудить Россию и СВО, а уж потом высказываться. И это не журналистика.

Кроме того, он коснулся темы выборов в Госдуму, отметив, что результаты голосования за "Единую Россию" в целом отражают настроения граждан.

Реакция украинских медиа оказалась крайне негативной. Он вмиг стал "кремлевским пропагандистом". Познер добавил, что в ближайшее время может разместить на своем сайте открытое письмо с разъяснением позиции.