В Литве усомнились в целесообразности размещения армии на границе с Россией

Жители приграничного литовского города Панемуне возмутились из-за переброски войск в этот населённый пункт. Речь идёт о размещении 100 солдат на две недели.

По данным портала LRT, один из горожан заявил о том, что войскам в Панемуне делать нечего – в городе безопасно. Другой собеседник издания также раскритиковал местное правительство: по его словам, он не знает, о чём думают власть предержащие, и даже представить себе не может, пишет РИА Новости.

Панемуне расположен на берегу реки Неман. На противоположном же стоит российский Советск (бывший Тильзит, где российский император Александр I в 1807 г. встречался с Наполеоном Бонапартом). Город относится в Калининградской области. Населённые пункты соединяет мост королевы Луизы.

Ранее посольство РФ в Ирландии заявило, что Россия готова применить весь арсенал средств, вплоть до ядерного оружия, если НАТО попытается отрезать Калининградскую область от остальной территории нашей страны. В дипмиссии отметили, что за последние месяцы интенсивность учений НАТО у российских границ достигла пика. В частности, маневры Gallant Boar 2026 были восприняты Москвой как отработка сценария нападения на Калининград. После этого президент РФ Владимир Путин дал необходимые поручения по обеспечению безопасности Калининградской области.