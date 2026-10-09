Прокуратура открыла "горячую линию" из-за коммунальных аварий в Екатеринбурге

Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась постоянными коммунальными авариями, происходящими в городе. Открыта "горячая линия".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в связи с систематическими коммунальными авариями в Екатеринбурге, влекущими нарушения прав жителей на благоприятные условия проживания, организован прием обращений от граждан. Их можно подать на телефон "горячей линии" по номеру 8 (343) 229-59-24.

"В своих обращениях необходимо указывать дату прекращения подачи коммунальных услуг в связи с аварией на сетях инженерной инфраструктуры, управляющую компанию, обслуживающую жилой дом, адрес проживания и контактный телефон на случай возникновения необходимости уточнения доводов поступившего обращения", - отметили в ведомстве.

Там заверили, что в случае выявления нарушений прокуратурой будут незамедлительно приняты самые исчерпывающие меры реагирования.

На этой неделе сообщалось, что в Екатеринбурге тепло поступает во все объекты социальной сферы и 99,4% многоквартирных домов. Как заявляли в мэрии, в оставшихся домах отопление пока отсутствует из-за аварийных ситуаций.