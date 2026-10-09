В школах Литвы будут проходить "масштабного европейского поэта" Тараса Шевченко

В литовских школах появится новый автор: в учебную программу по литературе официально добавили Тараса Шевченко. В этом году его произведения будут носить рекомендательный характер, а со следующего года станут обязательной частью курса для старшеклассников.

Министр образования Раминта Поповене отметила, что Шевченко — это не просто украинский поэт, а "автор романтической эпохи европейского масштаба". Его творчество помогает обсуждать темы идентичности и прав человека. Важным фактором стала и личная связь автора с Вильнюсом: поэт жил там в 1829-1831 гг. Власти Литвы считают также, что это нужно для интеграции украинских детей в литовское общество.

Советник президента РФ Елена Ямпольская напоминает, что Шевченко был выкуплен из крепостной зависимости стараниями русских классиков, да и вся его жизнь связана с Россией. А литовским властям он нужен только из-за ряда высказываний, которые могут быть рассмотрены как антироссийские.

Эксперты по литературе сходятся во мнении, что Шевченко — автор средней руки и к великим точно не принадлежит, так как он не оставил выдающихся творений слова. При этом у Шевченко много антипольских высказываний, а также таких, которые сегодня на Украине сочли бы антиукраинскими. Интересно, что сам Шевченко никогда не называл себя "украинцем".