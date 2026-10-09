В свердловских поликлиниках пройдет первый мужской день здоровья с гаражной вечеринкой
Минздрав Свердловской области устраивает первый мужской день здоровья "Папа в ресурсе". Акция пройдет в следующую субботу - 17 октября накануне Дня отца.
Бесплатно, по полису ОМС мужчины смогут проверить:
- Сердце и сосуды — консультация кардиолога, УЗДГ сосудов шеи;
- Мужское здоровье — уролог, УЗИ органов мошонки, репродуктивная диспансеризация;
- Общее состояние — диспансеризация, Центр здоровья, осмотр дерматолога;
- Защита на сезон — вакцинация.
Помимо бесплатного обследования, свердловчан также ждет гаражная вечеринка сразу в трех поликлиниках Екатеринбурга: ЦГКБ №14 (Суворовский переулок, 5В), поликлиника №3 ЦГБ №7 (ул. Сыромолотова, 19) и поликлиника №2 ЦГКБ №24 (ул. Шварца, 14Г). После кабинета врача пациенты смогут сыграть в настольный футбол, панна-футбол, нарды или шахматы, послушать живую музыку, сфотографироваться в фотозоне и поучаствовать в розыгрыше подарков.
Проверить свое здоровье также можно:
- в ЦГКБ №1, №6, №23 в Екатеринбурге;
- в Краснотурьинской городской больнице;
- в Городской больнице Асбеста;
- в Ревдинской городской больнице;
- в Ирбитской центральной городской больнице.
Набор обследований в каждой больнице свой, потому детали необходимо уточнять в поликлиниках-участниках акции.