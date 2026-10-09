В свердловских поликлиниках пройдет первый мужской день здоровья с гаражной вечеринкой

Минздрав Свердловской области устраивает первый мужской день здоровья "Папа в ресурсе". Акция пройдет в следующую субботу - 17 октября накануне Дня отца.

Бесплатно, по полису ОМС мужчины смогут проверить:

Сердце и сосуды — консультация кардиолога, УЗДГ сосудов шеи;

Мужское здоровье — уролог, УЗИ органов мошонки, репродуктивная диспансеризация;

Общее состояние — диспансеризация, Центр здоровья, осмотр дерматолога;

Защита на сезон — вакцинация.

Помимо бесплатного обследования, свердловчан также ждет гаражная вечеринка сразу в трех поликлиниках Екатеринбурга: ЦГКБ №14 (Суворовский переулок, 5В), поликлиника №3 ЦГБ №7 (ул. Сыромолотова, 19) и поликлиника №2 ЦГКБ №24 (ул. Шварца, 14Г). После кабинета врача пациенты смогут сыграть в настольный футбол, панна-футбол, нарды или шахматы, послушать живую музыку, сфотографироваться в фотозоне и поучаствовать в розыгрыше подарков.

Проверить свое здоровье также можно:

в ЦГКБ №1, №6, №23 в Екатеринбурге;

в Краснотурьинской городской больнице;

в Городской больнице Асбеста;

в Ревдинской городской больнице;

в Ирбитской центральной городской больнице.

Набор обследований в каждой больнице свой, потому детали необходимо уточнять в поликлиниках-участниках акции.