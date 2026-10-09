В Совфеде не нашли нарушения Конституции в расчёте алиментов футболиста Сафонова

09 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Из-за чего медведи выходят к людям?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Спорт В России
Фото: Накануне.RU

В Совфеде не нашли нарушения Конституции в расчёте алиментов футболиста Сафонова

В Москве Конституционный суд рассматривает жалобу вратаря французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной России Матвея Сафонова по поводу суммы алиментов. На одном из заседаний выступил представитель Совфеда в КС Андрей Клишас.

Политик не увидел неконституционности в порядке расчёта алиментов, суд обязал футболиста выплачивать четверть заработка. Вратарь указывал на чрезмерность этой суммы. Клишас отметил, что оспариваемый пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса нужно рассматривать во взаимосвязи со статьёй 83 того же уложения, которая позволяет назначить выплаты в твёрдой сумме, если их расчёт в доле от дохода "существенно нарушает интересы одной из сторон".

То есть норма о взыскании четверти заработка на одного ребенка не препятствует суду отступить от такого порядка. Спор Сафонова о размере выплат, считает Клишас, должен решить не Конституционный, а суд общей юрисдикции.

Жалоба Сафонова связана с решением Никулинского райсуда Москвы. Тот в январе 2024 г. обязал спортсмена платить на содержание дочери Майи, родившейся в 2021 г., четверть заработка. Сумма назначена, исходя из дохода футболиста в "Краснодаре", который составлял 8-12,5 млн руб./месяц.

Сафонов предлагал установить выплаты в твёрдой сумме (300 тыс. руб. в месяц), однако апелляция и кассация оставили решение без изменений, а Верховный суд в мае 2025 г. отказался передавать его жалобу на рассмотрение. Конституционный суд озвучит решение позднее, пишет РБК.

В прошлом сезоне Сафонов сыграл за "ПСЖ" в 27 матчах во всех турнирах и 12 раз отстоял "на ноль". Вместе с клубом 27-летний футболист стал чемпионом Франции, выиграл Лигу Чемпионов, завоевал Суперкубок UEFA и Межконтинентальный кубок. Многие эксперты называют россиянина одним из главных претендентов на звание лучшего вратаря мира. Он номинирован. Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне.

Теги: Матвей Сафонов, Андрей Клишас, Конституционный суд, алименты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети