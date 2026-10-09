В Совфеде не нашли нарушения Конституции в расчёте алиментов футболиста Сафонова

В Москве Конституционный суд рассматривает жалобу вратаря французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной России Матвея Сафонова по поводу суммы алиментов. На одном из заседаний выступил представитель Совфеда в КС Андрей Клишас.

Политик не увидел неконституционности в порядке расчёта алиментов, суд обязал футболиста выплачивать четверть заработка. Вратарь указывал на чрезмерность этой суммы. Клишас отметил, что оспариваемый пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса нужно рассматривать во взаимосвязи со статьёй 83 того же уложения, которая позволяет назначить выплаты в твёрдой сумме, если их расчёт в доле от дохода "существенно нарушает интересы одной из сторон".

То есть норма о взыскании четверти заработка на одного ребенка не препятствует суду отступить от такого порядка. Спор Сафонова о размере выплат, считает Клишас, должен решить не Конституционный, а суд общей юрисдикции.

Жалоба Сафонова связана с решением Никулинского райсуда Москвы. Тот в январе 2024 г. обязал спортсмена платить на содержание дочери Майи, родившейся в 2021 г., четверть заработка. Сумма назначена, исходя из дохода футболиста в "Краснодаре", который составлял 8-12,5 млн руб./месяц.

Сафонов предлагал установить выплаты в твёрдой сумме (300 тыс. руб. в месяц), однако апелляция и кассация оставили решение без изменений, а Верховный суд в мае 2025 г. отказался передавать его жалобу на рассмотрение. Конституционный суд озвучит решение позднее, пишет РБК.

В прошлом сезоне Сафонов сыграл за "ПСЖ" в 27 матчах во всех турнирах и 12 раз отстоял "на ноль". Вместе с клубом 27-летний футболист стал чемпионом Франции, выиграл Лигу Чемпионов, завоевал Суперкубок UEFA и Межконтинентальный кубок. Многие эксперты называют россиянина одним из главных претендентов на звание лучшего вратаря мира. Он номинирован. Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоится 26 октября в Лондоне.