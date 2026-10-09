Мошенники шлют свердловчанам в "Максе" сообщения от имени судебных приставов

Мошенники рассылают жителям Свердловской области сообщения от имени Федеральной службы судебных приставов в мессенджере "Макс". Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУФССП России.

Как пояснили в ведомстве, такие сообщения содержат ссылку, по которой переходить категорически нельзя, или вложенный файл, открывать который также ни в коем случае не стоит. Главное управление федеральной службы судебных приставов по Свердловской области информирует, что:

в "Максе" рассылка сообщений службой не осуществляется;

если возникают сомнения в подлинности сообщения, то, не переходя по ссылке, нужно открыть Госуслуги (привычным для вас способом) и проверить наличие новых сообщений там;

вся актуальная информация о задолженностях содержится на сайте ГУФССП России по Свердловской области (или ФССП России) в Банке данных исполнительных производств.

"Будьте бдительны, мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства, и это многих вводит в заблуждение. Предупредите знакомых и друзей", - призывают в свердловском ГУФССП.