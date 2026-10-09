В Стамбуле обрушились этажи дома

В районе Мальтепе в Стамбуле спасатели закончили работы на месте обрушения семиэтажного дома. По данным РБК со ссылкой на телеканал TRT Haber, в результате ЧП погибли пять человек.

Спасатели достали из‑под обломков десять человек. Три нижних этажа здания рухнули ранним утром - примерно в 05:40 мск - в квартале Джевизли на улице Догу. Пока специалисты не называют, из‑за чего случилась авария.

Чтобы не допустить новых разрушений, экстренные службы аккуратно разобрали опасную часть здания. Для этого использовали экскаваторы, бульдозеры и специальное оборудование.

Власти эвакуировали 55 человек из трех домов рядом с местом ЧП. Губернатор Стамбула Давут Гюль сообщил, что 44 человека, в том числе жильцы пострадавшей многоэтажки, сейчас живут в гостиницах.