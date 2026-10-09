Европа не успевает за прогрессом БПЛА

Европа пытается в срочном порядке нарастить защиту от БПЛА, однако эти амбициозные планы рискуют большей частью остаться на бумаге. Как пишет Euronews со ссылкой на данные EDA, несмотря на шестикратный рост инвестиций в 2025 году, к 2030 году будет реализована лишь треть запланированных оборонных программ.

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Главная проблема заключается в разрыве между инновациями и производством. Традиционные циклы закупок в ЕС, с учетом всех бюрократических процедур, слишком медленны для современных реалий: пока оборудование проходит все стадии согласования, оно успевает устареть. В документе агентства прямо говорится: промышленность не готова к интенсивным конфликтам из-за отсутствия гибкости и требуемых масштабов.

Для исправления ситуации Еврокомиссия разработала "дорожную карту" до 2030 года, включающую проекты "Восточный дозор" и "Европейскую инициативу по защите от беспилотников". Цель — создать многоуровневую систему защиты границ и нейтрализации БПЛА. Однако, как признает еврокомиссар Андрюс Кубилюс, одних денег недостаточно. Европейский ВПК страдает от нехватки ресурсов и внутренних противоречий, что мешает снизить зависимость от американских поставок.

В августе стало известно, что США сворачивают работу экспериментального "дронового" батальона в Европе. Это вынудило ЕС срочно искать выход без надежды на помощь США.