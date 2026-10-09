На трассе Волгоград – Астрахань будет сформирован автоматический пункт весогабаритного контроля

В Приволжском районе Астраханской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» завершается основной этап работ на трассе Волгоград – Астрахань. На участке в районе 450-го км сейчас идет подготовка к установке автоматического пункта весогабаритного контроля (АПВГК). Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Здесь ежедневно проходит большой поток грузового транспорта. Как известно, чрезмерная нагрузка — одна из причин преждевременного разрушения асфальта.

Система, которую монтируют специалисты, будет круглосуточно измерять вес, нагрузку на оси и габариты автомобилей прямо в движении, фиксировать нарушения, что поможет дольше сохранить дорожное покрытие и сократить потребность в повторных ремонтах. На участке под установку оборудования уже готово новое полотно.

"Всего в этом году в регионе ремонтируем более 60 километров дорог. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и Народной программе партии «Единая Россия» обновляем трассу Волгоград — Астрахань, проходящую по правому берегу Волги", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

На трассе Волгоград – Астрахань, которая входит в опорную сеть России, проводится ремонт на трех участках протяженностью 29 км, один из которых с 434-го по 444-й км в Красноярском и Наримановском районах Астраханской области введен в эксплуатацию.

