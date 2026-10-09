На Урале водитель "скорой" получил условный срок за гибель пациентки

На Среднем Урале водитель "скорой помощи" осужден за гибель пациентки. Ему дали условный срок.

Авария произошла 20 мая около 3 часов ночи на 351-м километре автодороги "Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов". Сообщалось, что 67-летний водитель "скорой" выбрал небезопасную скорость и съехал с проезжей части, после чего врезался в опору уличного освещения.

В результате получила травмы 67-летняя пациентка, перевозимая в медучреждение из Екатеринбурга в Серов. Прибывшей на место ДТП другой каретой "скорой помощи" она была направлена в больницу, но по пути скончалась.

Итогом стало возбуждение уголовного дела. Сегодня, 9 октября, в Серовском районном суде был оглашен приговор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, водитель признан виновным. Ему назначен 1 год условно с испытательным сроком в 1 год. Также по решению суда мужчина лишен водительских прав на срок 2 года.