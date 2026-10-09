11 Октября 2026
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Нефтеюганске студент использовал более 30 чужих сим-карт для доступа к Госуслугам

В Нефтеюганске сотрудники уголовного розыска и подразделения по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по ХМАО – Югре вместе с коллегами из городского отдела МВД пресекли деятельность 21-летнего студента местного университета. Об этом сообщили Накануне.RU в полиции Югры.

По предварительным данным, молодой человек покупал в гипермаркетах новые сим-карты, а затем передавал данные о них соучастнику, с которым общался в мессенджере. Тот регистрировал абонентские номера на третьих лиц без их ведома, используя, предположительно, незаконно полученные персональные сведения.

Далее студент через активированные на чужие имена сим-карты заходил в личные кабинеты на портале госуслуг. В этих учётных записях он проверял, какие телефоны и банковские счета есть у граждан, после чего передавал информацию подельнику для дальнейшего использования в противоправных целях.

Кроме того, с помощью тех же сим-карт и взломанных профилей молодой человек создавал новые аккаунты в различных сервисах, в том числе в мессенджерах и на маркетплейсах. Данные для входа в них он также передавал соучастнику.

Всего студент приобрёл и неправомерно использовал более 30 сим-карт. За участие в криминальной схеме он получил 10 000 рублей.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции и Росгвардии в квартире, где он живёт с матерью. В ходе обыска у него изъяли смартфоны, планшет, сим-карты и другие предметы, изобличающие его деятельность.

Следователем ОМВД России по городу Нефтеюганску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации". На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, устанавливается его соучастник.

Теги: студент, сим-карты, Госуслуги


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