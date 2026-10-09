Все, кто не признает ИИ суперинтеллектом, станут врагами - Трамп

Все, кто не примет вместо старого термина "искусственный интеллект" (ИИ) новый термин "суперинтеллект", станет для США врагом. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп.

В конце сентября администрация Белого дома официально объявила о смене терминологии в сфере ИИ. По распоряжению Трампа, в документации и коммуникациях исполнительных органов власти понятие ИИ станет СИ - "суперинтеллектом". Согласно тексту указа, все федеральные ведомства обязаны перейти на новую аббревиатуру в официальной переписке и ненормативных актах. В Белом доме подчеркнули, что старое название не отражает реальный потенциал современных разработок.

Параллельно главы ИТ-гигантов США подписали соглашение с Трампом по контролю за ИИ. Власти отмечают, что нужно найти баланс между регулированием и стимулированием, не допустив замедления ИИ-лидерства США. Трамп постоянно говорит о том, что в сфере ИИ ни в коем случае нельзя уступить лидерство Китаю.

При этом недавно глава OpenAI Сэм Альтман призвал притормозить развитие ИИ, чтобы оценить риски и выработать международную систему контроля ИИ. Эту идею поддержали глава и сооснователь Anthropic Дарио Амодеи, гендиректор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Microsoft Билл Гейтс. Последний сравнил ИИ с ядерным оружием.