09 Октября 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Уголовное дело возбуждено после ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Новолялинском районе

В Новолялинском районе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого пострадало несколько человек. Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребована необходимая документация, назначаются судебные экспертизы", - рассказали в СКР.

Авария произошла сегодня около 03.45 на 275 км автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов". По данным областной Госавтоинспекции, автобус "Ютонг" следовал по маршруту № 509 "Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург", выехал в 01.30 9 октября 2026 года, в момент аварии в салоне находились 12 пассажиров. Микроавтобус "Форд Транзит" следовал по маршруту №990 "Лобва — Екатеринбург", выехал в 03.30 9 октября 2026 года, в момент аварии в салоне находились 11 пассажиров.

ДТП с двумя автобусами на 275 километре автодороги "Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов" в Новолялинском районе(2026)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Предварительно установлено, что водитель "Ютонг" в месте проведения дорожных работ не выдержал безопасную дистанцию с "Форд Транзитом", который остановился "на красный", в результате чего и произошло столкновение.

Всех пострадавших пассажиров "Форд Транзита" доставили в медучреждение для оказания им необходимой помощи. Точные данные о количестве пострадавших и характере причиненного им вреда устанавливаются.

Госавтоинспекция работает вместе с представителями автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозки по этим маршрутам. Проверяются соблюдение режима труда и отдыха водителей, техническое состояние транспортных средств и условия выпуска автобусов на линию.

ДТП с двумя автобусами на 275 километре автодороги "Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов" в Новолялинском районе(2026)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

К расследованию также подключилась и прокуратура, сотрудники которой дадут оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: Новолялинский район, ДТП, автобус


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