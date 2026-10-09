Уголовное дело возбуждено после ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Новолялинском районе

В Новолялинском районе произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в результате которого пострадало несколько человек. Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы. Осуществляется осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребована необходимая документация, назначаются судебные экспертизы", - рассказали в СКР.

Авария произошла сегодня около 03.45 на 275 км автодороги "Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов". По данным областной Госавтоинспекции, автобус "Ютонг" следовал по маршруту № 509 "Карпинск — Краснотурьинск — Екатеринбург", выехал в 01.30 9 октября 2026 года, в момент аварии в салоне находились 12 пассажиров. Микроавтобус "Форд Транзит" следовал по маршруту №990 "Лобва — Екатеринбург", выехал в 03.30 9 октября 2026 года, в момент аварии в салоне находились 11 пассажиров.

Предварительно установлено, что водитель "Ютонг" в месте проведения дорожных работ не выдержал безопасную дистанцию с "Форд Транзитом", который остановился "на красный", в результате чего и произошло столкновение.

Всех пострадавших пассажиров "Форд Транзита" доставили в медучреждение для оказания им необходимой помощи. Точные данные о количестве пострадавших и характере причиненного им вреда устанавливаются.

Госавтоинспекция работает вместе с представителями автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозки по этим маршрутам. Проверяются соблюдение режима труда и отдыха водителей, техническое состояние транспортных средств и условия выпуска автобусов на линию.

К расследованию также подключилась и прокуратура, сотрудники которой дадут оценку законности процессуального решения, принятого органами полиции по результатам административного расследования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.